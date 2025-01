Tutte le nomination degli Oscar 2025: chi votereste?

Sono state svelate le nomination per gli Oscar 2025, i 97esimi Academy Wards. Rachel Sennott e Bowen Yang hanno svelato le nomination il 23 gennaio in una presentazione in diretta sul canale YouTube degli Oscar.

Emilia Pérez, thriller poliziesco spagnolo di Jacques Audiard, è stato il film nominato per più categorie (13 in totale, il massimo ottenuto da un film internazionale), tra cui miglior film, miglior regia e miglior attrice protagonista, per la quale è in lizza Karla Sofía Gascón.