LEGO Animal Crossing: svelate data di uscita e prezzi dei set basati sulla serie Nintendo

In totale i set saranno 5 con i prezzi a partire dai 14,99 euro per il Julian's Birthday Party, fino ad arrivare ai 74,99 euro di Nook's Cranny & Rosie's House. Le prenotazioni sono già disponibili sul sito ufficiale LEGO che potrete raggiungere a questo indirizzo , con i set che successivamente dovrebbero essere disponibili anche presso i rivenditori specializzati.

Continua la collaborazione tra LEGO e Nintendo, presto anche The Legend of Zelda?

Quella di Animal Crossing non è l'unico crossover tra i mattoncini colorati danesi e i franchise Nintendo. In precedenza, infatti, sono arrivati nei negozi i set con protagonisti Super Mario e Donkey Kong, mentre nelle scorse settimane delle indiscrezioni potrebbero aver anticipato l'arrivo di alcuni prodotti legati al The Legend of Zelda.