LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker: ottimo lancio su Steam, primo sopra a Elden Ring

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker ha avuto un ottimo lancio su Steam, raggiungendo la vetta della classifica nel giro di poche ore. Si tratta del primo videogioco che è riuscito a spodestare Elden Ring da quando è stato lanciato, ormai più di un mese fa.

Interessante anche il dato del numero dei giocatori contemporanei, registrati da SteamDB, che ha raggiunto quota 82.517, ossia quasi quattordici volte quanto fatto dal gioco LEGO più venduto finora sulla piattaforma. Da segnalare anche l'alto numero di recensioni positive, che hanno superato il 90% del totale.

Insomma, sembra che l'ultima fatica di TT Games per Warner Bros. stia riscuotendo un ottimo successo. Ancora non si conoscono i dati delle versioni console, ma immaginiamo che siano in linea con quelli della versione PC, se non leggermente migliori, come da tradizione della serie.

Per il resto, se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

La galassia è tutta tua con LEGO® Star Wars™: La Saga Degli Skywalker. Vivi i momenti memorabili e l'azione senza sosta di tutti e nove i film della saga reinterpretati con il caratteristico umorismo LEGO.

La versione digitale include l'esclusivo personaggio classico giocabile di Obi-Wan Kenobi.

Esplora le trilogie nell'ordine che preferisci: i giocatori potranno rivivere l'epica storia dei nove film nella saga degli Skywalker. Non devono far altro che scegliere la trilogia da cui iniziare la propria avventura.

Gioca con eroi e cattivi famosi: più di 300 personaggi giocabili da tutta la galassia.

Scopri luoghi leggendari: i giocatori possono visitare luoghi familiari visti nei loro film di Star Wars preferiti. Possono sbloccare e viaggiare liberamente tra i 23 pianeti mentre giocano alla saga o esplorano e scoprono entusiasmanti missioni.

Guida potenti veicoli: più di 100 veicoli da tutta la galassia. Partecipa a combattimenti aerei e distruggi astronavi come il Super Star Destroyer, che puoi persino esplorare.

Esperienza di gioco coinvolgente: concatena diversi attacchi per creare combo fantastiche e respingere i colpi nemici. Nuovi comandi e meccaniche per i blaster permettono di mirare con precisione o puoi utilizzare le abilità da Jedi brandendo una spada laser e usando i poteri della Forza.

Possibilità di potenziare le abilità dei personaggi: l'esplorazione ricompensa i giocatori con i mattoncini Kyber che permettono di sbloccare nuove funzionalità e potenziare le abilità per diverse classi di personaggi, tra cui Jedi, Eroe, Lato Oscuro, Cattivo, Mercante di rottami, Canaglia, Cacciatore di taglie, Droide astromeccanico e Droide protocollare.