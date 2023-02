Lenovo svela i risultati risultati del terzo trimestre, segnalando un ottimo fatturato

Lenovo ha annunciato oggi i risultati del terzo trimestre, riportando un fatturato di Gruppo di 15,3 miliardi di dollari e un utile netto di 437 milioni di dollari. Vediamo nel dettaglio quanto indicato dalla compagnia.

Il comunicato ufficiale recita: "I ricavi del gruppo dalle attività diverse dai PC hanno raggiunto un massimo del 41% e la redditività è rimasta solida poiché la diversificazione dei motori di crescita di Lenovo quali Solutions and Services Group (SSG) e Infrastructure Solutions Group (ISG) hanno incrementato i ricavi ai livelli record di 1,8 miliardi di dollari e 2,9 miliardi di dollari rispettivamente, in aumento del 23% e del 48% su base annua. Tutti i principali gruppi di business hanno contribuito all'utile operativo per il quinto trimestre consecutivo."

"Mentre il settore deve affrontare significative pressioni macroeconomiche, Lenovo vede davanti a sé opportunità a lungo termine poiché le tendenze globali della digitalizzazione e della trasformazione intelligente continuano ad accelerare e si prevede che la spesa IT riprenderà a un tasso di crescita moderato nel medio-lungo termine. Nel settore dei PC, la domanda reale, come risulta dai dati di attivazione nel 2022, è molto migliore di quanto indicato dai dati sulle spedizioni del settore, poiché il canale consuma scorte in eccesso. Il Gruppo prevede che la crescita anno su anno riprenderà nella seconda metà dell'anno solare, con una domanda da parte degli utenti finali superiore ai livelli pre-Covid."

"Il Gruppo continua a intraprendere azioni proattive per rafforzare ulteriormente la propria competitività di costo. Lo farà investendo in motori di crescita ad alto margine e riducendo le spese operative del run rate. Il saldo di cassa di Lenovo rimane forte, il ciclo di conversione in contanti continua a migliorare, l'inventario del canale si è ridotto e l'azienda continua a investire in ricerca e sviluppo e sostenibilità, proseguendo nell'obiettivo di raddoppiare la redditività a medio termine."

Ecco poi la dichiarazione di Yuanqing Yang, Chairman and CEO: "I solidi risultati di oggi dimostrano che la nostra strategia di trasformazione basata sui servizi sta dando i suoi frutti. La diversificazione dei nostri motori di crescita non PC ora rappresentano oltre il 40% delle entrate del nostro gruppo e incrementano in maniera solida la redditività. Nonostante la situazione macroeconomica complessa, abbiamo mantenuto la nostra leadership di mercato nei PC. Rimango fiducioso che la nostra strategia chiara, la resilienza operativa, la liquidità sana e i continui investimenti nell'innovazione ci garantiranno una crescita sostenibile a lungo termine e una migliore redditività".