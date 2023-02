eFootball 2023: aggiunte 97 squadre ai Trial Match, tra cui Milan, Inter, Roma, Lazio e Napoli

Konami ha annunciato che ora in eFootball 2023 la modalità Partita di Prova include altri 97 club provenienti dalle maggiori competizioni europee, tra cui Milan, Inter, Napoli e Roma per l'Italia, nonché Barcelona, Bayern Monaco, Manchester United e Arsenal, che dunque ora potrete usare nelle partite offline e online con gli amici.

Continuano inoltre gli eventi in-game della Stagione 3 di eFootball 2023 "Back to the Clubs" con una campagna login bonus valida fino al 2 marzo per festeggiare il Carnevale che mette in palio crediti, esperienza e una leggenda del calcio brasiliano. Inoltre per festeggiare l'inizio della trentesima edizione della J-League saranno disponibili calciatori giapponesi leggendari e contemporanei.

La patch 2.4.0 di eFootball 2023 inoltre include delle modifiche alla grafica e al gameplay. In questo update sono state apportate anche delle migliorie al dribbling e ai movimenti in campo. Gli utenti possono ora regolare il tocco di palla subito dopo la conquista migliorando la reattività in-game. Per maggiori dettagli, qui trovate le note ufficiali complete dell'aggiornamento.

Non sono le uniche novità per eFootball 2023, dato che ci saranno anche nuovi pacchetti e carte giocatore. Leggiamo i dettagli condivisi da Konami:

Nuovi pacchetti per acquistare e allenare calciatori da utilizzare nel vostro "Dream Team!"

Pep Guardiola, il grande allenatore spagnolo, debutta in eFootball 2023 grazie al Manager Pack, con lui anche Johan Cruyff e Fabio Cannavaro. Gli allenatori possono aumentare l'esperienza acquisita per la progressione dei calciatori del "Dream Team" in un determinato ruolo fino al 400%.

Epico: Manchester United FC - Shinji Kagawa, Diego Forlan e lo scozzese Dennis Law saranno carte epiche in evidenza per la modalità "Dream Team".

Back to the Clubs: Trasferimenti dei giocatori I principali trasferimenti della finestra di mercato invernale sono ora disponibili! Un nuovo cambio di club potrebbe rivelarsi decisivo per il vostro "Dream Team". eFootball Championship Pro Club Selection

Ci saranno 2 carte giocatore per ognuno dei club che partecipano a l'eFootball™ Championship Pro: FC Barcelona, Manchester United, FC Bayern München, Arsenal FC, AS Monaco, AC Milan, FC Internazionale Milano e AS Roma.