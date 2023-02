Offerte Amazon: cuffie Bang & Olufsen Beoplay Portal in sconto al prezzo minimo storico, per PC e PS

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un paio di cuffie Bang & Olufsen Beoplay Portal per PC e PlayStation. Lo sconto segnalato è di 149.01€, ovvero del 43%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 349€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Il numero di unità disponibile è attualmente limitato, quindi vi conviene non aspettare se vi interessa questo prodotto.

Queste cuffie Bang & Olufsen Beoplay Portal sono compatibili con PC e PlayStation. Offrono connessione wireless a 2,4 GHz per un suono "dettagliato, raffinato e ricco di sfumature". Puoi anche collegarti via cavo USB-C o con un jack da 3,5 mm e associarle a un secondo dispositivo. La batteria promette fino a 19 ore di uso in wireless e 42 ore con bluetooth.

Cuffie Bang & Olufsen Beoplay Portal per PC e PlayStation

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.