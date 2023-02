PlayStation Store, le offerte migliori dei Doppi Sconti di febbraio 2023

Si parte dal tie-in di Batman senza Batman, Gotham Knights, per passare poi alla concorrenza con il solidissimo strategico Marvel's Midnight Suns, affrontare l'ultima avventura di Amicia e Hugo nell'Europa medievale di A Plague Tale: Requiem, visitare casa Ubisoft in tempo per la promo di Watch Dogs: Legion e quindi recuperare il classico The Last of Us Parte 2.

Sono tornati i Doppi Sconti su PlayStation Store , la celebre promozione che consente agli abbonati a PlayStation Plus di godere di una riduzione di prezzo extra e approfittare così delle offerte migliori disponibili per l'acquisto di giochi PS5 e PS4. Ebbene, quali sono gli affari da non perdere a febbraio 2023 ?

Batman è morto e i suoi pupilli devono proteggere la città: è questo l'incipit narrativo di Gotham Knights , che grazie ai Doppi Sconti troviamo disponibile in offerta al prezzo più basso finora, 29,99€ anziché 74,99€ se appunto possedete un abbonamento a PlayStation Plus. Si tratta di una cifra davvero interessante per un titolo che abbiamo apprezzato, come si evince dalla recensione di Gotham Knights .

Chissà, magari questa promo consentirà al gioco di riguadagnare terreno? Se siete abbonati a PlayStation Plus, l'Enhanced Edition di Marvel's Midnight Suns per PS5 vi verrà a costare solo 44,99€ anziché 74,99€, per un risparmio pari al 40%. E se lo sconto non dovesse essere sufficiente a convincervi, date un'occhiata anche alla nostra entusiastica recensione di Marvel's Midnight Suns .

L'ultimo episodio della serie Ubisoft è ambientato in una Londra post-brexit controllata dalle corporazioni , in cui solo un manipolo di uomini e donne si battono per riprendersi la città. Watch Dogs: Legion è disponibile su PlayStation Store al prezzo più basso di sempre, solo 13,99€ anziché 69,99€ per gli abbonati a PlayStation Plus, e si tratta senza dubbio di un'occasione da cogliere al volo se questo capitolo vi aveva incuriositi ma non abbastanza da acquistarlo a prezzo pieno.

The Last of Us Parte 2

The Last of Us Parte 2, Ellie ci punta la pistola contro

Senza dubbio una presenza costante tra le offerte del PlayStation Store, The Last of Us Parte 2 sta vivendo negli ultimi mesi un sostanziale rilancio grazie alla popolarità della serie televisiva prodotta da HBO, che ha ovviamente spinto in particolare le vendite della Parte 1. Ad ogni modo, torniamo a parlare del secondo capitolo della serie perché non è mai stati disponibile a un prezzo così basso: solo 9,59€ anziché 39,99€.

Se avete giocato l'avventura originale di Joel ed Ellie, ovviamente non c'è davvero alcuna giustificazione che possa impedirvi di acquistare al volo questo sequel, che sul piano narrativo colpisce duramente come pochi altri giochi, mentre in termini di gameplay e struttura va ad arricchire e migliorare l'impianto introdotto nell'ormai lontano 2013 da Naughty Dog. E se non siete ancora convinti, ecco la nostra recensione di The Last of Us Parte 2.