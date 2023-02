PS VR2: preordine disponibile su Amazon Italia, anche in bundle con Horizon Call of the Mountain

Tramite Amazon Italia è possibile richiedere l'invito per ordinare un PlayStation VR2, sia liscio che in bundle con Horizon Call of the Mountain. Ricordiamo che il prezzo è rispettivamente 599,99€ e 649,99€. La data di uscita del visore è 22 febbraio 2023. Potete richiedere l'invito tramite questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. PS VR2 è il nuovo visore per la realtà virtuale di Sony. È compatibile solo con PS5. Ricordiamo che richiedere l'invito non significa necessariamente poter poi fare il preordine. Senza richiedere l'invito, però, non è possibile ottenere l'accesso. Ogni cliente può ordinare una sola unità.

PS VR2 in bundle con Horizon Call of the Mountain

