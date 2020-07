Lenovo ThinkStation P620 è la prima workstation con AMD Ryzen Threadripper PRO

Lenovo ha annunciato ThinkStation P620, la prima workstation al mondo equipaggiata con il processore AMD Ryzen Threadripper PRO, capace di garantire una potenza senza paragoni e una straordinaria flessibilità. Il prezzo? Si parte da 4.599 dollari.

Oggi gli ambienti di creazione digitale sono caratterizzati da progetti in continua evoluzione e flussi di lavoro sempre più complessi. Dalla progettazione e visualizzazione, passando per il rendering e l'intelligenza artificiale, gli utenti aziendali richiedono una workstation che non solo tenga il passo ma superi le prestazioni dei dispositivi disponibili in precedenza.

La prima e unica workstation al mondo con 64 core

ThinkStation P620 offre potenza e prestazioni senza precedenti, oltre a opzioni di configurazione pensate per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun utente in modalità che fino a oggi non erano possibili.

Sfruttando il processore Ryzen Threadripper PRO di AMD, Lenovo offre l'unica workstation al mondo a 64 core: un nuovo standard di settore. I processori Threadripper PRO offrono anche velocità di clock fino a 4,0 GHz, PCIe 4.0 a 128 lane e supporto per memoria a 8 canali.

Oltre a velocità e flessibilità, i clienti di Lenovo possono oggi disporre di un numero di core senza pari per i carichi di lavoro multi-thread in una piattaforma single-socket in grado di reggere il confronto con le soluzioni dual-socket della concorrenza.

Prima di oggi, il numero massimo di core che un sistema a singola CPU poteva gestire era tradizionalmente 18, mentre il numero più elevato per un sistema a doppio processore era 56.

ThinkStation P620 apre una nuova era per le workstation single core, consentendo uno streaming 8K in tempo reale, tempi di rendering ridotti, simulazioni ultraveloci, e un'interattività più fluida con risorse 3D senza dover passare a un sistema dual socket.

Una promessa mantenuta: funzionalità professionali, affidabilità e flessibilità

ThinkStation P620 offre molto più che pura potenza di calcolo, grazie a configurazioni GPU flessibili, memoria più veloce, maggiore velocità di trasferimento dati e connettività Ethernet 10GB integrata, un nuovo standard per la connettività.

Lenovo ha progettato e realizzato ThinkStation P620 per essere la workstation più versatile sul mercato, eliminando rallentamenti in modo da ottenere maggiori prestazioni e un aumento della produttività.

Sono inclusi il supporto fino a un massimo di due schede grafiche NVIDIA Quadro RTX 8000 o quattro RTX 4000, fino a 1 TB di memoria RAM e 20 TB di archiviazione.

E per avere il massimo della velocità ThinkStation P620 è la prima e unica workstation con PCIe Gen 4 oggi disponibile, con un'ampiezza di banda doppia rispetto a PCIe 3.0.

Costruito per utilizzare queste componenti di fascia alta al meglio delle loro potenzialità, ThinkStation P620 è pensata per essere affidabile e stabile. Ad esempio, il design avanzato del processore comporta anche un maggiore smaltimento termico.

Sfruttando un'esclusiva soluzione di raffreddamento ad aria, Lenovo e AMD hanno collaborato alla creazione di un dissipatore progettato specificamente per questa macchina.

"I nostri clienti si affidano a noi per soluzioni di livello professionale che siano potenti, ma abbastanza flessibili da essere personalizzate quando le loro esigenze cambiano o evolvono", ha affermato Rob Herman, General Manager, Workstation e Client AI Business Unit di Lenovo.

"Una delle sfide che oggi affrontano le divisioni IT è la spinta a provare nuove tecnologie, anche prima che siano state esaminate a fondo, senza funzionalità, certificazioni, sicurezza e supporto di livello aziendale."

"Abbiamo lavorato a stretto contatto con AMD, assicurando che ThinkStation P620 rimuova tutte queste barriere e offra agli utenti il supporto di cui hanno bisogno. Grazie al processore AMD Ryzen Threadripper PRO, versatile ed estremamente scalabile, non ci sono limiti a ciò che può essere realizzato."

ThinkStation P620 è progettata per lavorare in alcuni degli ambienti IT professionali più esigenti e offre funzionalità essenziali di livello aziendale. I rigorosi standard e test di Lenovo, ThinkStation Diagnostics 2.0, il supporto ThinkShield, gli aggiornamenti a Premier Support e la garanzia di tre anni offrono la tranquillità necessaria per lavorare in sicurezza e in modo più sicuro.

Inoltre, i processori desktop AMD Ryzen Threadripper PRO integrano funzionalità di sicurezza avanzate che consentono agli utenti di proteggere meglio i loro dati importanti, tra cui AMD Secure Processor, la convalida del codice prima che venga eseguito per garantire l'integrità dei dati e delle applicazioni, nonché AMD Memory Guard, che consente la crittografia della memoria completa per proteggere i dati sensibili da attacchi avanzati in caso di smarrimento o furto di un PC.

"Oggi che le esigenze specifiche dei grafici, degli architetti e degli ingegneri diventano più complesse, AMD e Lenovo collaborano per offrire le prestazioni, la flessibilità e l'affidabilità necessarie per gestire questi carichi di lavoro", ha affermato Jason Banta, president e general manager, OEM client business unit di AMD.

"Basata sui nuovi processori AMD Ryzen Threadripper PRO con prestazioni ai vertici del settore e ampiezza di banda senza paragoni1, ThinkStation P620 sta introducendo il nuovo standard per il professional computing. Collaborando con Lenovo abbiamo creato un prodotto che ridefinisce le workstation come le conosciamo."

Ideale per gli utenti più esigenti in diversi settori, ora grafici 3D e sviluppatori di videogiochi dispongono di un'unica macchina su cui creare, modificare e costruire le esperienze multimediali e di intrattenimento del futuro.

Architetti e ingegneri possono progettare, simulare e visualizzare i prodotti in modo più efficiente. Anche i professionisti che lavorano nei campi dell'intelligenza artificiale e della realtà virtuale possono ora trarre vantaggio dalla ThinkStation P620, che consente loro di eseguire più velocemente anche i lavori più complessi.

"Ci sono più fasi da affrontare, quando si tratta lavorare su Unreal Engine, elaborare contenuti per i nostri giochi e potenziare le applicazioni per media e intrattenimento", ha affermato Pat Swanson, ingegnere informatico di Epic Games.

"In precedenza, ci trovavamo sempre a scegliere tra un numero elevato di core o un'alta velocità di clock. Lenovo ThinkStation P620 con processore AMD Ryzen Threadripper PRO è ottimizzata per entrambi gli aspetti, mentre le precedenti CPU HEDT non lo sono mai state."

"Offre prestazioni rivoluzionarie per tutto, dalla visualizzazione e simulazione professionale alla compilazione e costruzione per lo sviluppo di giochi, sia che il team lavori da casa o in ufficio."

Con prestazioni rivoluzionarie e supporto senza precedenti alla grafica professionale, Lenovo sta allargando i confini di ciò che è possibile. Combinando la potenza del processore AMD Ryzen Threadripper con uno chassis completamente personalizzato e scalabile, ThinkStation P620 ha reinventato la tradizionale workstation, perfezionata per le applicazioni multi-thread.

Lenovo ThinkStation P620 sarà disponibile a partire da settembre 2020 a partire da $ 4.599,00.