Halo 3, il trailer di lancio su PC nella Master Chief Collection

Halo 3 è disponibile su PC, all'interno di Halo: The Master Chief Collection: lo conferma l'immancabile trailer di lancio realizzato da 343 Industries.

Dopo il video con la data di uscita, Halo 3 fa dunque il proprio debutto anche sulla piattaforma Windows, senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass, come aggiornamento gratuito per i possessori della raccolta oppure a pagamento per l'acquisto singolo su Steam.

Pubblicato originariamente nel 2007 su Xbox 360, Halo 3 ha concluso la trilogia originale di Master Chief nel migliore dei modi, con un episodio molto solido dal punto di vista del gameplay, caratterizzato da una narrazione avvincente e spettacolare.

Il lancio su PC avviene in concomitanza con il rilascio di un grosso aggiornamento alla Season 2 per la Halo: The Master Chief Collection, che richiede un download da 23,4 GB anche su console e include diverse novità.

La nostra recensione di Halo 3 per PC arriverà a breve.