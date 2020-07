Halo 3, un trailer rivela la data di uscita su PC nella Master Chief Collection

Halo 3 ha finalmente una data di uscita su PC: il gioco sarà disponibile per il download nell'ambito della Master Chief Collection a partire dal 14 luglio.

Ad annunciare il lancio è stato il nuovo trailer realizzato da 343 Industries durante i test di Halo 3 su PC, che includevano Forgia, campagna e multiplayer: speriamo siano stati sufficienti per assicurare al gioco un debutto privo di problematiche.

Ricordiamo infatti che l'arrivo di Halo 2: Anniversary per PC non è stato esente da inghippi, con glitch e bug abbastanza evidenti che il team di sviluppo non è riuscito a limare in tempo per l'uscita.

Pubblicato originariamente nel 2007 su Xbox 360, Halo 3 ha concluso la trilogia originale di Master Chief nel migliore dei modi, con un episodio molto solido dal punto di vista del gameplay, caratterizzato da una narrazione avvincente e spettacolare.

Halo: The Master Chief Collection è incluso nel catalogo di Xbox Game Pass ed è dunque scaricabile dagli abbonati al servizio senza costi aggiuntivi.