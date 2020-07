Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning: trailer, data di lancio, nuova espansione e Collector's

THQ Nordic ha pubblicato due video di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning per presentare la data di lancio e della Collector's Edition del gioco. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning arriverà su PS4 e Xbox One l'8 settembre 2020, mentre la nuova espansione è prevista per il 2021. L'edizione da collezionisti, invece, conterrà persino una statua di circa 20cm.

Per l'occasione THQ Nordic ha annunciato che nel 2021 arriverà una nuova espansione di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning chiamata Fatesworn. Maggiori dettagli saranno annunciati prossimamente.

Kingdoms of Amalur è stato creato dall'autore di bestseller R.A. Salvatore, dal creatore di Spawn, Todd McFarlane, e dal creatore di Elder Scrolls IV: Oblivion, Ken Rolston. Il gioco offre agli utenti tantissime opportunità di scelta, tra cui innumerevoli combinazioni di personalizzazione del personaggio, nonché una ricca storia piena di una miriade di missioni secondarie che arricchiscono con romanticismo, magia e intrighi politici la missione principale del giocatore. Offrendo centinaia di ore di gioco, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning porterà i giocatori dalla città di Rathir attraverso la vasta regione di Dalentarth, fino ai cupi sotterranei delle Brigand Hall Caverns mentre scoprono i segreti di Amalur.

La Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Standard Edition sarà disponibile l'8 settembre 2020. Anche la Fate Edition di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning arriverà l'8 settembre 2020 e conterrà il gioco completo Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning e l'imminente espansione Fatesworn, che uscirà nel 2021.

La Collector's Edition di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning per PlayStation 4, Xbox One e PC, invece, include il gioco completo con oltre 50 ore di gameoplay oltre ai contenuti elencati di seguito.

Contenuto della Collector's Edition di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning:

Una minuziosa statuetta di Alyn Shir (20,8 cm di altezza x 18 cm di larghezza x 14,2 cm di profondità)

Un portachiavi personalizzato di Amalur

Cinque artwork in-game

La colonna sonora del gioco composta da Grant Kirkhope

Una confezione da collezione di alta qualità

