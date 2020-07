WhatsApp non funziona: server down nella sera del 14 luglio 2020: che succede? AGGIORNATA

WhatsApp non funziona, nel momento in cui scriviamo. Provate ad avviare la vostra applicazione di messaggistica istantanea su smartphone Android, device iOS, tablet o PC, e ve ne accorgerete immediatamente. Non solo non è possibile inviare messaggi, ma neppure riceverli dai contatti della propria rubrica. Che succede?

I malfunzionamenti sono cominciati proprio nelle ultime ore della serata di oggi, martedì 14 luglio 2020. Non ne è chiara la natura, e non lo sarà finché Mark Zuckerberg non fornirà maggiori informazioni; probabilmente starà testando qualche nuova funzionalità, come accaduto di recente, quando sono andati down i server di WhatsApp, Instagram e compagnia.

Al pari dell'app, anche WhatsApp Web non funziona: non potrebbe essere diversamente, dato che dialoga tramite Wi-Fi e rete mobile con l'app del vostro smartphone. Comunque, di solito simili situazioni non si protraggono per più di qualche ora: vedrete che a breve tornerà tutto alla normalità. Intanto potete utilizzare Instagram e Facebook, che sembrano funzionare invece a dovere.

Aggiornamento delle 22:54: la situazione sembra essere tornata alla normalità. Ora è possibile nuovamente ricevere ed inviare messaggi su WhatsApp. Restiamo in attesa di chiarimenti per capire cosa sia accaduto.