LG potrebbe ritornare nel mercato degli smartphone con un dispositivo rollable

LG potrebbe non aver abbandonato del tutto l'idea di un dispositivo rollable. Un recente brevetto dell'azienda sudcoreana , pubblicato l'8 ottobre 2024, descrive una tecnologia per smartphone con display flessibile che può essere arrotolato e ampliato a diverse dimensioni. Questa mossa potrebbe segnare un ritorno di LG nel mercato degli smartphone , puntando su innovazioni che hanno suscitato grande interesse negli anni scorsi.

Secondo i dettagli del brevetto, LG ha sviluppato un dispositivo con uno schermo roll-slide , capace di passare da un formato compatto a uno più ampio. Il brevetto descrive anche l'utilizzo di un sistema magnetico per ridurre le pieghe sul display, un problema che in passato aveva destato preoccupazioni sulla durabilità dei dispositivi rollable. Questo sistema prevede l'inserimento di una lamina magnetica sul retro del display e magneti nel telaio, migliorando l'estetica e l'efficienza del dispositivo.

Il ritorno degli smartphone LG

Il ritorno di LG nel segmento degli smartphone rollable potrebbe rivoluzionare l'attuale offerta di dispositivi flessibili. L'azienda sembra interessata a mantenere la competitività con altri colossi tecnologici e a proporre soluzioni innovative per un pubblico che cerca alternative ai tradizionali pieghevoli. Se questo brevetto si traducesse in un prodotto reale, LG potrebbe puntare a conquistare una nicchia di mercato in crescita, dove si trovano attualmente Samsung e altri produttori di punta.

Il TV pieghevole di LG.

Naturalmente, è importante ricordare che non tutti i brevetti finiscono per concretizzarsi in prodotti finali. Tuttavia, il fatto che LG continui a lavorare su questa tecnologia suggerisce che non abbia ancora del tutto accantonato l'idea di tornare nel mercato degli smartphone, forse con un dispositivo che possa davvero distinguersi e offrire un'esperienza innovativa agli utenti.