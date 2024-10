La modalità Rocket Racing di Fortnite non riceverà più aggiornamenti a tema stagionali

Mentre Fortnite prosegue con il suo lunghissimo percorso di update, la sua modalità in stile gioco di guida, Rocket Racing, non riceverà più aggiornamenti con contenuti a tema, in base a quanto spiegato da Epic Games di recente, pur continuando a ottenere varie novità.

Le informazioni che accompagnano il nuovo update v31.40, giunto in contemporanea con l'Incubo di Fortnite a tema Halloween, saluta Interno Island e "anche gli aggiornamenti a tema", in quanto questi non verranno più applicati alla modalità in questione, che proseguirà il suo percorso in altra maniera.

Rocket Racing continuerà a ricevere "quest, oggetti e sfide" diverse con i prossimi aggiornamenti, ma non avrà più le profonde modifiche stagionali a cui ci aveva abituato finora, in parallelo con quanto accade nella modalità principale di Fortnite, ovvero la Battle Royale.