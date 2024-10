Fortnite: L'Incubo 2024 si presenta con un buffo trailer cinematografico

Come anticipato dal filmato, l'aggiornamento vedrà l'arrivo di nuove skin disponibili nel Negozio che ritraggono, fra gli altri, l'inquietante Leatherface dalla saga "Non aprite quella porta" (The Texas Chainsaw Massacre), nonché Billy the Puppet dalla saga di Saw.

Una formula che continua a funzionare

Come dimostrano i 5,6 milioni di giocatori che hanno collaborato per sconfiggere Doctor Doom nell'ultimo evento di Fortnite, la formula delle collaborazioni che Epic Games ha portato avanti in questi anni continua a funzionare alla grande, rilanciando di volta in volta la popolarità del loro battle royale.

A proposito di Doom, come spesso accade esiste la concreta possibilità che la torre del villain Marvel venga distrutta in concomitanza con l'inizio di Fortnitemares, introducendo nuovi risvolti narrativi per il gioco e i suoi personaggi.

In tal senso immaginiamo arriveranno ulteriori trailer cinematografici a portare avanti la "storia" dei vari capitoli di Fortnite, e sarà interessante scoprire quale sarà l'accoglienza che gli utenti riserveranno a questo ormai immancabile evento.