Le TV 4K OLED Panasonic TX sono in offerta in tutti i tagli per la Festa delle Offerte Prime

Se avete bisogno di una smart TV dall'ottimo rapporto qualità / prezzo, questa offerta potrebbe fare decisamente al caso vostro. In occasione della Festa delle Offerte Prime, infatti, Amazon ha ben pensato di proporvi la TV 4K OLED Panasonic TX con un ottimo sconto del 18%, consentendovi di risparmiare 150 euro rispetto al prezzo più basso visto di recente. La TV è inoltre disponibile anche nei tagli da 48, 55 e 65 pollici, in base alle vostre preferenze. Se siete interessati ad acquistarla è sufficiente cliccare su questo indirizzo, o in alternativa fare un semplice click sui box immediatamente sottostanti. La TV 4K OLED Panasonic TX-42MZ700E è disponibile in offerta su Amazon a soli 699 euro, contro gli 849 euro del prezzo più basso visto di recente. Vi ricordiamo che si tratta di un'offerta riservata in esclusiva agli utenti Prime, per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio per la consegna gratuita a casa vostra.