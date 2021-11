LG SP2 Soundbar per TV: offerta Amazon per l'altoparlante 100W 2.1 canali con subwoofer integrato

Il periodo del Black Friday 2021 è terminato, ma su Amazon le offerte non finiscono mai realmente. Ora, possiamo trovare una LG SP2 Soundbar TV 100W 2.1 in sconto di 10.09€, ovvero del 10%. Il prezzo pieno per questa soundbar, secondo quanto segnalato da Amazon, è 99.99€. A parte qualche finto sovrapprezzo, la cifra è rimasta fissa a 99.99€ per la maggior parte del tempo da ottobre in poi e, ora, ottiene il proprio primo vero sconto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questa soundbar propone audio a 2.1 canali, potenza di 100W e subwoofer integrato. Collegando la Soundbar a un TV LG è possibile sfruttare al massimo il Processore di Intelligenza Artificiale per rendere nitido e uniforme tutto quello che senti. La soundbar si serve di un algoritmo per identificare voci, effetti e frequenze, ottimizzando il suono a seconda del genere per un'esperienza immersiva, scena dopo scena. L'altoparlante è dotato di subwoofer e doppio radiatore passivo integrati per offrire bassi intensi e uniformi.

LG SP2 Soundbar TV 100W 2.1

