Licenziamenti a causa dell'IA nell'azienda italiana di servizi per videogiochi Keywords Studios

I licenziamenti a causa dell'IA nell'industria videoludica colpiscono anche vari lavoratori italiani, con un grosso taglio di personale effettuato in questi giorni dall'azienda Keywords Studios, a causa del quale è stato indetto anche uno sciopero da parte di vari sindacati.

Nonostante 10 anni di crescita ininterrotta nei ricavi, si legge nel comunicato Filcams, Fisascat e #Uiltucs che proclama lo stato di agitazione, la divisione italiana di Keywords Studios alla prima flessione ha licenziato 31 persone su un organico di 159 dipendenti sul territorio italiano, con l'idea anche di sostituirli con l'intelligenza artificiale.

L'azienda in questione si occupa di servizi di supporto per i videogiochi, in particolare per quanto riguarda localizzazione, doppiaggio, testing e Quality assurance, supporto artistico e sviluppo di software.