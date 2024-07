PlayStation Plus ottiene 10 nuovi giochi in prova gratis per gli abbonati, ma gli utenti protestano

Sony ha aggiunto in un colpo solo circa 10 nuovi giochi in prova gratis per gli abbonati a PlayStation Plus Premium, all'interno del programma dei Trial che fa parte dei vantaggi del tier più alto del servizio in sottoscrizione, ma gli utenti non sembrano essere soddisfatti.

La protesta, che è emersa sui social e in particolare sul subReddit dedicato a PlayStation Plus, si basa soprattutto sul fatto che si tratta, nella maggior parte dei casi, di giochi di dimensione piuttosto piccola o alquanto sconosciuti, alcuni dei quali peraltro già presenti in precedenza nel catalogo Essential o Extra.

Nella fattispecie, questi sono alcuni dei giochi in questione:

Behind the Frame

Etherborn

Mutazione

The Darkside Detective

Whispering Willows

The Metronomicon

Ever after Falls

Si tratta di titoli non molto noti, sebbene questo non riguardi la loro qualità, che in certi casi è anche elevata.