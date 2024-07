GTA 6 e altri giochi sembrano non essere colpiti dal recente sciopero dei doppiatori

Lo sciopero annunciato nella serata di ieri dal sindacato di doppiatori e attori SAG-AFTRA rischia di avere conseguenze disastrose sullo sviluppo di diversi giochi in lavorazione, cosa che da una parte porterà disagi vari e dall'altra, ovviamente, giocherà a favore dei sostenitori della protesta, ma sembra che almeno GTA 6 non sia coinvolto nella questione, insieme ad altri giochi.

In base a quanto riferito negli accordi, sembra che il blocco dei lavori non riguardi i progetti già in sviluppo da almeno un anno, oltre ai titoli live service: i progetti che rientrano in queste categorie non dovrebbero essere colpiti dallo sciopero in corso da ieri notte, e questo include anche GTA 6.

Non è ovviamente l'unico gioco escluso, ce ne sono molti altri anche particolarmente noti come Call of Duty: Black Ops 6, Assassin's Creed Shadows e Dragon Age: The Veilguard, tanto per rimanere a quelli in uscita nei prossimi mesi, ma le preoccupazioni principali dei fan si concentravano in particolare su GTA 6, non avendo ancora un periodo di uscita definito.