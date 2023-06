Life by You, data di uscita in accesso anticipato confermata con un trailer

Life by You ha una data di uscita in accesso anticipato su Steam, confermata dal team di sviluppo con un nuovo trailer durante il Future Games Show 2023: il simulatore sarà disponibile in early access dal prossimo 12 settembre.

Come forse ricorderete, la data di uscita in accesso anticipato di Life by You era stata annunciata alcune settimane fa, mentre non è ancora chiaro quando il gioco farà il proprio debutto nelle versioni console, PS5 e Xbox Series X|S.

"Controlla in ogni aspetto gli umani che crei, le città che costruisci, le storie che racconti. E, ovviamente... ci sono anche le mod!", si legge nella sinossi. "L'accesso anticipato ci permetterà di collaborare direttamente con i nostri giocatori per dare forma alle idee e ai contenuti che diventeranno il fulcro dello sviluppo del gioco e che porteranno Life by You al lancio completo."

"Sappiamo bene che la vita è più bella liberando l'immaginazione, quindi vogliamo offrirti una gamma iper variegata di strumenti di creazione per fartela progettare come meglio credi, persino stravolgendone ogni regola."

"Pensato per essere uno dei giochi di simulazione più moddabili e aperti di sempre, non vediamo l'ora di scoprire a quali umani, storie e creazioni darai vita in Life by You."