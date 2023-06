C-Smash VRS: nuovo trailer e data di uscita del gioco PS VR2 dal Future Game Show

Al Future Games Show 2023 è stata confermata la data di uscita di C-Smash VRS: 23 giugno 2023, su PlayStation VR2. Ecco anche il nuovo trailer presentato durante l'evento.

C-Smash VRS è un gioco sportivo basato su un gioco su un vecchio titolo per Dreamcast. Questo remake è pensato per la realtà virtuale e non è possibile giocarvi senza PS VR2.

Nel nostro provato vi abbiamo spiegato che "C-Smash VRS ha delle interessanti potenzialità. Difficilmente nella sua versione finale proporrà un gameplay profondo e sfaccettato. Eppure, chi cerca un buon titolo competitivo, immediato e dotato di stile, farebbe bene a tenerlo in considerazione. Gli sviluppatori hanno garantito che sarà presente anche una modalità in singolo, ma va da sé che il gioco sarà principalmente indirizzato al multiplayer online, modalità per cui sono state concepite diverte tipologie di partita, di cui grazie a questa demo abbiamo potuto provarne solo una. Stile grafico, soundtrack e precisione con cui vengono replicati gli input dalla coppia di Sense, lasciano tuttavia presagire un prodotto ben concepito e realizzato. Staremo a vedere in sede di recensione se colpire blocchi, pur in diverse salse, basterà per garantire un divertimento duraturo e valido anche sul medio e lungo periodo."