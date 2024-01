Like a Dragon: Infinite Wealth già in sconto su Amazon per PlayStation e Xbox

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Like a Dragon: Infinite Wealth in versione PS4 e Xbox. Lo sconto segnalato è del 20% rispetto al prezzo mediano. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato secondo Amazon è 70.99€. Lo sconto arriva subito dopo il lancio. Nell'ultimo paio di giorni il prezzo sale e scende continuamente, quindi se al momento dell'apertura di questa news non vedete più l'offerta, considerate che potrebbe tornare a disposizione entro poche ore.