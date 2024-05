Little Kitty, Big City festeggia ottime vendite nelle prime 48 ore, è anche su Game Pass

Double Dagger Studio ha annunciato che il suo simulatore di felini - Little Kitty, Big City - ha venduto 100.000 unità nell'arco delle prime 48 ore dall'uscita.

Ovviamente non è un risultato enorme in valore assoluto, ma relativamente alla portata del progetto è notevole, soprattutto considerando che il gioco è anche disponibile su Game Pass, quindi vi sarà una buona fetta di giocatori che ha avuto la possibilità di avventurarsi nella città di Little Kitty, Big City senza costi aggiuntivi.

L'annuncio, come potete vedere qui sopra, è avvenuto tramite Twitter dove il team di Little Kitty, Big City ha scritto, in traduzione: "Mia-wow! Abbiamo venduto 100.000 unità in 48 ore? Voi ragazzi siete STREPITOSI. Grazie mille per aver giocato al nostro gioco!!!".