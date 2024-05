PS Plus Extra e Premium: salgono a 35 i giochi che lasceranno il catalogo a breve

Come forse ricorderete il mese scorso avevamo segnalato la rimozione di 25 giochi , con altri 10 quindi che si sono aggiunti nelle settimane successive, tra cui Horizon Zero Dawn, Elex 2 e la serie Darksiders.

Sony ha aggiornato la sezione "Ultima occasione per giocare", dove sono indicati i giochi in rimozione dal catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium il prossimo 21 maggio , che ora ammontano a 35 , inclusa la serie Final Fantasy.

In compenso, sono in arrivo nuovi giochi

Horizon Zero Dawn presto non sarà più disponibile nel catalogo del PlayStation Plus Extra

Insomma, i giochi in rimozione non sono pochi, con la speranza che parte di essi prima o poi rientri a far parte del catalogo. Nel frattempo vi ricordiamo che tra pochi giorni ci sarà l'annuncio dei giochi in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium a maggio, che in seguito verranno aggiunti il 21 maggio.

Visto che siamo, vi ricordiamo anche che dalla scorsa settimana sono disponibili i giochi "gratuiti" del PlayStation Plus Essential di maggio, che includono EA Sports FC 24 e Tunic.