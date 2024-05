Star Wars, l'attore di Jar Jar vuole fare un 'John Wick Jedi' col suo personaggio di Mandalorian

I film di Star Wars non sono solo azione, ma certamente veste un ruolo importante all'interno della saga: un bel combattimento con le spade laser sa eccitare i fan e ora qualcuno vorrebbe un intero film fondato su questa componente. Parliamo dell'attore Ahmed Best, che ha interpretato Jar Jar Binks nella Trilogia Prequel e più recentemente il Maestro Jedi Kelleran Beq in The Mandalorian. Best ha affermato di voler realizzare un film che sia essenzialmente un "John Wick Jedi".

Parlando con ComicBook, Best ha detto che la sua breve apparizione in The Mandalorian, dove il suo personaggio aiuta il giovane Grogu a fuggire dall'attacco dell'Ordine 66 al Tempio Jedi di Coruscant, è solo una piccola parte di quello che vorrebbe fare.

"Voglio creare un 'John Wick Jedi' nei panni di Kelleran Beq, e non ho nemmeno bisogno di dire alcuna parola", ha detto Best. Le sue parole fanno chiaramente riferimento al fatto che in John Wick i dialoghi sono pochi e concisi e che è l'azione a parlare.

"Voglio solo fare due ore di spade laser e gente che cerca di mettersi in mezzo. Voglio davvero fare qualcosa del genere perché il combattimento che ho fatto per The Mandalorian è un decimo dell'1% di quello che potrei fare. E c'è molto di più".