Helldivers 2: una mod per PC lo fa diventare un gioco di Star Wars

Per questa mod di Helldivers 2 il concetto è simile. Le armature da Helldiver standard del gioco sono state sostituite da quelle degli Stormtrooper e armature da mandaloriano di Star Wars, le navi della Super Terra che si vedono nel cielo sono state sostituite con degli Star Destroyer, mentre tra i ranghi degli Automaton militano alcuni droidi e AT-ST. Semplice ma molto efficacie. Qui sotto trovate un filmato di gameplay pubblicato da ToastedShoes che mostra la mod in azione.

ToastedShoes ha offerto un primo assaggio di una mod di Helldivers 2 che potenzialmente potrebbe diventare un must per molti giocatori su PC, dato che trasforma gli Helldiver in Stormtrooper di Star Wars .

Quando sarà disponibile la mod?

Nel momento in cui scriviamo la mod di Star Wars per Helldivers 2 non è ancora disponibile pubblicamente, ma pare che non dovremo attendere a lungo. Come annunciato dal suo stesso autore, il mod pack verrà reso pubblico a breve, non appena verranno risolti alcuni problemi di compatibilità riscontrati su alcuni pianeti e livelli di difficoltà. Una volta risolte queste magagne verrà resa disponibile su NexusMods.

La buona notizia è che nel frattempo Toasted pubblicherà altre mod simili come la "Helldivers 2 but ruined with mod", un mix di Halo, Guardiani della Galassia Toy Stoy e il trenino Thomas, che verrà resa disponibile entro la fine della settimana.

Nel frattempo i giocatori di Helldivers 2 stanno affrontando un nuovo Ordine Principale che chiede di eliminare 2 miliardi di Automaton in pochi giorni. In palio c'è un nuovo Stratagemma.