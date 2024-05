Helldivers 2 è stato bloccato in altre tre nazioni europee: il CEO spiega cosa sta accadendo

Questo ha apparentemente colto alla sprovvista il CEO di Arrowhead che ha scritto sul discord di Helldivers 2: "Non abbiamo idea di cosa stia succedendo. La maggior parte degli sviluppatori è in vacanza e noi l'abbiamo appena scoperto attraverso la comunità".

Arrivano nuove informazioni sulla caotica gestione di Helldivers 2 su PC . Dopo che Sony ha annunciato e poi ritrattato l'obbligo di collegare alla versione computer dello sparatutto l'account PSN, il gioco è stato rimosso da circa 180 nazioni dove non il PSN non è supportato. Valve ha già spiegato che la rimozione è una scelta di Sony. Il problema è che ora altre tre nazioni - Estonia, Lettonia e Lituania - sono state inserite nella lista dei Paesi dove il gioco è bloccato . Cosa succede? Il CEO di Arrowhead - sviluppatore di Helldivers 2 - ha condiviso più dettagli, affermando che si tratta di un "correzione di errori amministrativi" da parte di Valve per soddisfare le richieste di Sony.

La spiegazione del CEO di Arrowhead

Helldivers 2 non sta passando un buon momento su PC

Pilestedt è quindi andato a indagare, tornando col seguente messaggio. "Si è trattato di una correzione di un errore amministrativo: [i tre Paesi baltici] avrebbero dovuto far parte della restrizione originale e [la loro assenza] è stata notata quando è stata messa in atto la restrizione per [Ghost of] Tsushima" (che ricordiamo è stato recentemente bloccato su Steam in oltre 200 paesi che non hanno accesso al PSN). Il CEO di Arrowhead prosegue affermando che "questo è stato notato ed eseguito in modo indipendente da Valve".

Sia chiaro, Valve sta solo seguendo le richieste di Sony riguardo ai luoghi in cui il gioco dovrebbe essere reso (non) disponibile. Ciò è stato apparentemente confermato da un recente post dell'assistenza Steam in risposta a una richiesta di rimborso di Helldivers 2 da parte di un giocatore. Spiegando il motivo per cui la richiesta di rimborso sarebbe stata negata, il rappresentante di Valve per il supporto di Steam ha scritto "sembra che questo gioco non sia disponibile su Steam in questo momento per regioni specifiche, come deciso dall'editore".

Quindi, come riassume Pilestedt, "anche se non sembra positivo. Non è un'indicazione di ulteriori restrizioni".