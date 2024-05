PlayStation Plus Premium: The Last of Us Parte 2 Remastered è il nuovo gioco in prova

Sony ha aggiornato il catalogo dei giochi in prova a tempo limitato riservato agli abbonati a PlayStation Plus Premium, ovvero il livello più alto del servizio, aggiungendo The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5.

Per chi non lo sapesse, a differenza delle demo, le versioni di prova a tempo del PlayStation Plus Premium danno modo di accedere al gioco completo per un periodo di tempo limitato, che varia da titolo a titolo, con la possibilità di trasferire i progressi fatti qualora l'utente decida di acquistarlo in seguito.

Per quanto riguarda The Last of Us Parte 2 Remastered il tempo messo a disposizione per gli iscritti a PS Premium è di massimo due ore, non tantissimo a dire il vero ma che comunque dovrebbe essere sufficiente per farsi un'idea del titolo di Naughty Dog e valutare se procedere con l'acquisto o meno.

Chi ha già giocato l'originale, invece, potrebbe farsi un'idea di Senza Ritorno, la modalità sopravvivenza con meccaniche roguelike aggiunta con questa versione rimasterzzata, o sfruttare il tempo a disposizione per provare i Livelli Perduti, ovvero tre sezioni di gioco tagliate dal gioco originale, riproposte in una forma esplorabile con il commento degli sviluppatori. Se poi volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere anche la nostra recensione di The Last of Us Parte 2.