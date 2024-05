The Witcher, Freya Allan dice che Ciri sarà brutale nella 5ª stagione della serie Netflix

The Witcher si concluderà con la quinta stagione e, anche se è lontana, per gli attori è dietro l'angolo visto che stanno registrando la quarta e passeranno alla successiva senza fermarsi. L'attrice di Ciri, Freya Allan, ha recentemente commentato l'avvicinarsi del finale della saga e come questo avrà impatto sul suo personaggio così come su lei stessa.

In un'intervista con Inverse, in cui Allan ha parlato del suo ruolo di protagonista umana in Il Regno del Pianeta delle Scimmie, ha anche speso qualche parola sull'arco "brutale" del suo personaggio in The Witcher.

"Ciri è ovviamente cambiata nel corso del tempo, ma in questa stagione vediamo davvero una Ciri diversa", afferma Allan. "Alla fine dell'ultima stagione, ne ha passate così tante che è la goccia che fa traboccare il vaso. Penso inoltre che Ciri cercherà di estremizzare questa parte di se stessa e che il suo principale pensieri sia 'Sarò brutale perché sono stufa che il mondo sia brutale con me'."