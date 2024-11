Lo Sci-Fi Shooters Game Bundle offre i Crysis, Prey, System Shock e altri giochi a un prezzo vantaggiosissimo

Humble Bundle ha lanciato lo Sci-Fi Shooters Game Bundle, che comprende otto prodotti davvero eccezionali. Si tratta essenzialmente di giochi fantascientifici, che vanno dagli sparatutto puri, come i Crysis, per arrivare a un immersive sim come Prey.

Potete portarli a casa spendendo meno di 20 euro complessivamente. Diciamo che se non li avete, si tratta di un grande affare.