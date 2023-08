Loki Stagione 2: il budget della serie Disney+ sarebbe più alto di molti film Marvel, per un report

Secondo un nuovo report, il budget di Loki Stagione 2 - serie TV di Disney Plus - sarebbe più alto di quello di vari film del Marvel Cinematic Universe.

Secondo Forbes, Disney ha rivelato di aver speso 143 milioni di dollari per il budget della seconda stagione di Loki. Il che la pone al di sopra di diversi film del MCU come Doctor Strange, Thor: The Dark World e Guardiani della Galassia, ma ha anche un budget marginalmente inferiore a quello della loro ultima serie, Secret Invasion. Recentemente è stato riferito che il budget di Secret Invasion è arrivato a 212 milioni di dollari, una cifra notevole per una serie in streaming del Marvel Cinematic Universe.

Secondo Forbes, Disney vuole cercare di ottenere un grande successo con Loki Stagione 2 dopo che la divisione Marvel ha subito vari fallimenti commerciali.