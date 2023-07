Loki, Stagione 2: il trailer in italiano mostra la minaccia che gli eroi Marvel dovranno affrontare

Il doppiatore di Loki ci racconta come il nostro anti-eroe sia stato sbalzato nel tempo e abbia compreso come sia in arrivo Kang . Loki e Kang devono quindi iniziare di nuovo a indagare per comprendere cosa sta succedendo e quale futuro sia in serbo per loro e l'universo interno.

Marvel ha pubblicato un nuovo trailer per Loki Stagione 2 , la serie TV di Disney Plus che vede il titolare dio norreno alle prese con viaggi nel tempo e il multiverso.

Loki, la stagione 2, quando arriva

Sylvie e Loki nella Stagione 1 di Loki

La seconda stagione di Loki sarà disponibile su Disney Plus in esclusiva a partire dal 6 ottobre. Al pari di ogni altra serie, le vicende in essa contenuti fanno parte del Marvel Cinematic Universe e si collegano al nuovo antagonista della Fase 5, Kang.

Kang non è un singolo personaggio ma una moltitudine di varianti che sono radunate per conquistare tutti gli universi del multiverso. Nella prima stagione Loki aveva già conosciuto una delle varianti di Kang e una seconda è apparsa in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Nella Stagione 2, sulla base di quanto visto nel trailer, rivedremo anche la variante femminile di Loki, Sylvie. Nel trailer la donna afferma che ovunque vadano finiscono per giocare a fare dio, ma Loki risponde che loro sono dei: i due personaggi si alleeranno oppure si scontreranno?