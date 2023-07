Armored Core 6, il trailer gameplay ha ottenuto più visualizzazioni di Starfield e Assassin's Creed

Armored Core 6 sarà disponibile tra poche settimane e pare che vi sia un grande pubblico interessato a questa nuova opera di FromSoftware, perlomeno basandoci sui numeri ottenuti dal video YouTube dedicato al gameplay. Come segnalato da PCGamesN, Armored Core 6 ha accumulato 3.3 milioni di visualizzazioni , battendo così anche Starfield, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Assassin's Creed Mirage e Avatar Frontiers of Pandora. Il video di cui parliamo è qui sotto.

I dati di Armored Core 6: quale gioco si avvicina a tali numeri?

Armored Core 6

Ovviamente questi dati di Armored Core 6 non sono sufficienti per affermare che il gioco sarà un grande successo commerciale, ma è innegabile che l'opera sci-fi abbia attirato in un attimo moltissima attenzione. Il trailer è infatti disponibile da 5 giorni ed è stato in grado di superare i risultati di altri giochi, i cui video sono in circolazione da settimane (la maggior parte dei numeri citati vengono da trailer pubblicati l'11 e il 12 giugno 2023).

Per quanto riguarda i motivi di questo successo, Armored Core 6 è il nuovo capitolo di una longeva saga molto amata, ma di solito indirizzata a un pubblico appassionato al franchise. È credibile che Armored Core 6 stia attirando l'attenzione anche perché è il nuovo gioco di FromSoftware, che è reduce dall'enorme successo di Elden Ring. Inoltre, aiuta il fatto che questo nuovo capitolo sia una produzione ad alto budget con un ottimo impatto visivo, mentre i precedenti capitoli erano spesso opere di livello "inferiore", in puri termini di valore produttivo.

Vi ricordiamo infine che abbiamo provato le prime ore di Armored Core 6.