Acquisizione Activision: Microsoft chiede alla CMA di considerare l'accordo con Sony

La CMA ha pubblicato il documento di 34 pagine depositato da Microsoft in data 25 luglio in cui chiede all'antitrust inglese di riconsiderare il suo verdetto sull'acquisizione di Activision Blizzard in base alle nuove circostanze che si sono andate a creare dopo la stipula di accordi con Sony e varie compagnie di cloud gaming.

La CMA ad aprile aveva deciso di bloccare l'operazione per via dei possibili rischi alla competitività nel mercato del cloud gaming. Da allora Microsoft ha stretto degli accordi per portare la serie Call of Duty su servizi di cloud come NVIDIA GeForce NOW, Boosteroid e Ubitus, nonché con Sony PlayStation, che fondamentalmente era il maggiore oppositore all'acquisizione di Activision Blizzard.

Alla luce di questi contratti, nonché del materiale emerso dalla causa legale con l'FTC statunitense, il verdetto della Commissione Europea e la nuova proposta di Microsoft di modificare i termini dell'acquisizione, la compagnia di Redmond ha dunque chiesto alla CMA di rivedere la sua posizione ed eventualmente approvare in via definitiva la manovra anche nel Regno Unito.

Purtroppo il documento include numerose parti oscurate, quindi non possiamo conoscere nel dettaglio, ad esempio, i termini dell'accordo firmato da Sony o le nuove proposte fatte alla CMA,