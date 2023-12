Lords Mobile x Dreamworks Shrek: tante iniziative speciali per il gioco di IGG

Per accogliere l'iniziativa, Shrek e Custode d'Onore, il grande cavaliere di Lords Mobile, appariranno come sculture di ghiaccio nel punto panoramico nazionale di Jingyuetan (a Changchun, Cina).

IGG e Dreamworks, due delle società di intrattenimento di maggior successo al mondo, hanno lavorato fianco a fianco nella collaborazione Lords Mobile x Dreamworks Shrek . A partire dal 1° dicembre, grazie a Lords Mobile x Dreamworks Shrek, sarà possibile trovare i personaggi dei film d'animazione di Shrek nei Regni di Athena fino al 31 gennaio. Naturalmente, tra questi personaggi non possono mancare la Principessa Fiona, Ciuchino, Il Gatto con gli Stivali e lo stesso Shrek.

Gli eventi di gioco di Lords Mobile x Shrek

Ci sono anche diversi eventi di gioco.

Le Avventure di Shrek prevedono la ricerca di Frammenti di Pagina e la risoluzione di vari enigmi per ottenere tutta una serie di ricompense, come la speciale Skin Castello a tema Shrek, Avatar esclusivi, Artefatti, Emote e altro ancora.

Poi c'è il Negozio di Molto Molto Lontano, dove puoi scambiare i tuoi oggetti della collaborazione con tutte le cose allettanti di cui ti abbiamo parlato poco fa.

Ma non finisce qui perché è c'è anche un sorteggio per un concorso a premi. Partecipando a Guerra di Fazione Fantasy, Ritorno dei Lords e Puzzle dell'Avventura potresti ottenere un Apple Watch 2, un iPhone Pro Max, una PS5, un buono regalo Amazon e ogni tipo di gadget esclusivo, come una tastiera Logitech con marchio Lords Mobile.

Per maggiori dettagli, visita la pagina Facebook di Lords Mobile o la pagina speciale dell'evento Lords Mobile x Dreamworks Shrek.