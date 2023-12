Xbox: nel 2024 arriveranno delle importanti novità per gli Obiettivi, secondo un insider

"Xbox ha quasi completato il rinnovamento degli Obiettivi e dovremmo vederlo il prossimo anno", ha detto Baker. "Quantomeno verrà presentato nel 2024, perché sai, a volte provano queste novità in beta e poi si passa per vari step."

Nell'ultimo podcast di XboxEra, Baker ha spiegato che tali modifiche verranno presentate il prossimo anno, precisando tuttavia che potrebbero essere integrate solo dopo una serie di test, dunque non per forza entro il 2024.

Nel 2024 Microsoft potrebbe presentare dei grossi cambiamenti per gli Obiettivi di Xbox . Questo perlomeno Nick Baker, aka Shpeshal Nick, che ha parlato di una revisione in arrivo per questa storica funzione.

Anche Phil Spencer ha suggerito l'arrivo di novità

Come al solito raccomandiamo cautela con indiscrezioni simili, specialmente considerando che Baker è una fonte conosciuta nel settore, ma non affidabile al 100%. Detto questo, non è la prima volta che si parlano di modifiche al sistema di Obiettivi di Xbox.

Ad esempio, a settembre Jez Corden, noto giornalista di Windows Central e ben informata riguardo le questioni di Xbox, ha affermato che Microsoft ha intenzione di inserire dei nuovi Obiettivi di Platino, che dovrebbero funzionare sulla falsariga dei Trofei di Sony, ovvero si sbloccano conquistando tutti quelli disponibili in un gioco.

Inoltre, un possibile indizio è arrivato giusto poche settimane fa da Phil Spencer, il capo della divisione gaming di Microsoft, che in un'intervista ha suggerito l'arrivo di modifiche per il sistema dei trofei.

"C'è una tabella di marcia per l'hardware, una per i servizi, forse anche una per dei miglioramenti agli Obiettivi di Xbox, che so essere un aspetto a cui te e molti altri tenete", ha detto Spencer a Windows Central.