L’SSD ORICO IG740PRO da 1TB è in offerta su Amazon per i Prime Day 2025

Se cercate un SSD M.2 NVMe capace di offrire prestazioni da top di gamma, affidabilità industriale e compatibilità con PC, laptop e PS5, l'ORICO IG740PRO da 1TB è oggi in forte sconto su Amazon in occasione dei Prime Day 2025. Lo trovate a 64,22€ invece del suo prezzo mediano di 67,60€. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Come sempre, il prodotto è venduto e spedito da Amazon, il che garantisce la consegna veloce e sicura in tutta Italia, con reso gratuito entro 14 giorni.

Velocità estrema fino a 7100 MB/s con dissipatore integrato

Grazie all'interfaccia PCIe 4.0 e al protocollo NVMe 2.0, l'ORICO IG740PRO raggiunge fino a 7100 MB/s in lettura e offre prestazioni stabili anche durante carichi di lavoro intensi, gaming o editing. Il dissipatore integrato mantiene bassa la temperatura anche in condizioni prolungate, mentre la NAND 3D TLC assicura resistenza nel tempo con un totale di 600 TBW. È un'unità costruita per durare e per spingere al massimo ogni sistema.

Questo SSD nasce per ambienti industriali, con MTBF superiore a 1,5 milioni di ore, sistema ECC per la correzione degli errori, crittografia AES e resistenza ai black-out. Ma è anche perfettamente compatibile con PS5 e dispositivi consumer, offrendo tempi di caricamento ridotti e una memoria ultra-reattiva. È la soluzione ideale per chi lavora su big data, intelligenza artificiale o semplicemente vuole prestazioni elevate su ogni piattaforma.