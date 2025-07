Stando all'ultimo sondaggio hardware di Steam, i giocatori PC giocano soprattutto a 1080p

Molti credono che il PC gaming equivalga a una specie di corsa tecnologica senza fine, con gli utenti che fanno a gara a chi ha il monitor più grosso, o la GPU più potente. La realtà è molto più prosaica, in un certo senso, visto che la maggioranza continua a giocare con una risoluzione dello schermo di 1920 x 1080 , ossia i 1080p. Il dato è emerso dal sondaggio hardware di Steam di giugno 2025, da cui emerge che solo una ristretta percentuale di giocatori gioca con una risoluzione di 3840 x 2160, ossia 4K . Questo, nonostante i monitor 4K siano sul mercato ormai da anni e nonostante l'arrivo di tecnologie che aiutano a gestire le risoluzioni magigori, come AMD FSR o Nvidia DLSS.

Configurazioni accessibili

Parlando di GPU, dal sondaggio emerge che la maggior parte dei giocatori utilizza GPU Nvidia da meno di 300 dollari che, in alcuni casi, hanno molti anni e semplicemente non riescono a far girare i giochi a risoluzioni superiori se si vuole ottenere un frame rate dignitoso.

Voi che risoluzione usate?

Non è solo una questione di budget, comunque, perché molti preferiscono selezionare i 1080p anche avendo monitor a 1440p o 4K. Il motivo? Poter selezionare i 480Hz, una frequenza di aggiornamento estremamente rapida che aiua nei giochi d'azione più frenetici.

Va anche detto, che molte GPU moderne vengono vendute con soltanto 8GB di VRAM, che le rendono adatte soltanto per i 1080p.

Secondo i dati, la risoluzione dello schermo per il 54,54% dei giocatori che hanno partecipato al sondaggio di Steam è 1080p. Nel frattempo, solo il 4,49% (con un aumento di appena lo 0,01% rispetto al mese scorso) ha come risoluzione principale 3.840 x 2.160. È interessante notare, tuttavia, che il numero di giocatori a 1080p stia diminuendo e che la maggiore area di crescita sia la risoluzione 2.560 x 1.440 piuttosto che il 4K; la prima rappresenta ora il 19,86% dei giocatori che hanno partecipato all'ultimo sondaggio, con un aumento dello 0,37% rispetto al mese precedente.