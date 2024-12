MacBook Air 15" con chip M3 (2024) in sconto sui Amazon Italia: il laptop Apple raggiunge un ottimo prezzo

Se siete in cerca di un laptop di qualità per il vostro set di prodotti Apple, allora dovrete dare una occhiata al MacBook Air 15" con chip M3 , modello del 2024. La promozione ora attiva su Amazon Italia garantisce uno sconto del 14% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato da Amazon per questo laptop è 1.759€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma parliamo di una differenza di soli 10€: è quindi un'ottima occasione: tra l'altro il laptop è tornato in vendita da alcuni giorni, dopo un paio di settimane di non disponibilità.

Le caratteristiche del MacBook Air

Il MacBook Air 15 in promozione dispone di una CPU a 8 core e una GPU a 10 core, con il chip M3 (modello 2024). Sotto la scocca trovate anche un SSD da 512 GB e una RAM unificata da 8 GB. Il display è da 15,3 pollici. Trovate anche due porte Thunderbolt, un jack per le cuffie, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e una porta di ricarica MagSafe. Non dimenticate poi che avete modo di collegare fino a due monitor esterni (con il display del notebook chiuso).

I contenuti della confezione del MacBook Air

La batteria promette 18 ore di autonomia: in questo modo potete uscire la mattina, usare il latop per tutta la giornata di lavoro o studio e ricaricarlo la sera. È infatti perfetto per il trasporto perché è pensato per essere leggero e sottile: parliamo di poco più di un centimetro.