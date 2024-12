La classifica UK vede Black Myth: Wukong debuttare al settimo posto

Black Myth: Wukong ha debuttato al settimo posto nella classifica UK con l'appena pubblicata edizione retail dell'action RPG sviluppato dal team cinese Game Science, che in precedenza era disponibile nel solo formato digitale.

Certo, a dominare la classifica c'è sempre EA Sports FC 25, tradizionalmente inamovibile in questo periodo, seguito da Hogwarts Legacy e da Call of Duty: Black Ops 6. A completare la top five troviamo invece due titoli Nintendo, ovverosia Mario Kart 8 Deluxe e Super Mario Party Jamboree.