Black Myth: Wukong è tra le cause principali delle buone vendite di PlayStation, per Sony

Sony ha specificamente menzionato Black Myth: Wukong come una delle cause principali delle ottime vendite registrate nella divisione videoludica nell'ultimo trimestre fiscale, oltre a un nuovo "gioco sportivo" che potrebbe probabilmente essere EA Sports FC 25.

Come abbiamo visto, i recenti risultati finanziari di Sony riportano un incremento del 12% nelle vendite totali per quanto riguarda la divisione Game and Network Services, risultato più positivo rispetto a quello delle vendite hardware, che hanno portato il totale delle PS5 nel mondo a 65,5 milioni di unità distribuite, leggermente dietro ai risultati di PS4 nello stesso arco di tempo.

La vendita di giochi e degli abbonamenti è stata dunque la principale forza motrice per gli ottimi risultati di Sony, derivata soprattutto da giochi third party, visto che di esclusive interne non ce ne sono state molte nel periodo preso in considerazione.