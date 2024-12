Indiana Jones e L'Antico Cerchio è il gioco più popolare su Game Pass e tra i più giocati su Xbox in generale

Sembra proprio che Indiana Jones e L'Antico Cerchio sia partito molto bene su Xbox Series X|S, risultando il "gioco più popolare" su Game Pass e tra i più giocati su Xbox in generale, come riferito dai sistemi di tracciamento ufficiali di Microsoft.

I parametri al momento non sono molto precisi ma intanto possiamo farci una buona idea sull'andamento di Indiana Jones e L'Antico Cerchio in versione console, che a quanto pare ha conquistato un buon numero di utenti, confermando l'ottima ricezione dimostrata anche dalla critica per questo nuovo titolo di MachineGames.

Nella classifica dei giochi "più popolari" di Game Pass, il titolo in questione risulta in prima posizione, ma è notevole anche il piazzamento tra i più giocati in assoluto su Xbox, dove al momento copre la quarta posizione nella classifica italiana e la settima in quella americana.