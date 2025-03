Magic: aperti i preordini di Marvel’s Spider-Man su Amazon

Magic: The Gathering e l'universo di Spider-Man si uniscono in un crossover spettacolare con Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man, un'espansione attesissima che arriverà il 26 settembre 2025. Il set porterà sul tavolo di gioco alcuni tra i personaggi più amati del mondo Marvel, tra cui Peter Parker, Miles Morales, Gwen Stacy e i loro temibili avversari. Se vuoi assicurarti i prodotti più esclusivi, puoi già preordinare su Amazon lo Scene Box, il Bundle, i Collector Booster (singoli e box) e i Play Booster (singoli e box). Approfitta ora dei preordini per essere tra i primi a collezionare queste carte uniche!