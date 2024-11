Marshall Emberton II Altoparlante Bluetooth Portatile in offerta su Amazon per il Black Friday

I dettagli del Marshall Emberton II Altoparlante Bluetooth Portatile

Il Marshall Emberton II offre un suono intenso, chiaro e potente, caratterizzato dalla tecnologia True Stereophonic per un'esperienza d'ascolto a 360 gradi. Con oltre 30 ore di riproduzione portatile con una singola ricarica, è il compagno perfetto in ogni situazione.

Lo speaker Marshall.

Robusto e resistente, vanta un grado di resistenza all'acqua e alla polvere IP67, rendendolo ideale per l'uso all'aperto. La funzionalità Stack Mode permette di connetterlo ad altri diffusori dello stesso modello per amplificare il suono. Realizzato per il 50% in plastica riciclata post-consumo, è una scelta più sostenibile per gli amanti della musica.