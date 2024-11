Microsoft Flight Simulator 2024 è stato testato per 200.000 giocatori online, ma la realtà risulta ben diversa

Il lancio di Microsoft Flight Simulator 2024 è stato funestato da problemi tecnici che non si sono ancora risolti del tutto, dovuti in gran parte all'infrastruttura server che non ha sostenuto il carico di giocatori connessi, e nelle ore scorse è emerso che la compagnia aveva decisamente sottostimato il problema testando la simulazione con 200.000 giocatori connessi, situazione ben diversa dalla realtà.

Rispetto al capitolo precedente, Microsoft Flight Simulator 2024 si appoggia in maniera molto più decisa sull'infrastruttura cloud per effettuare un costante streaming di dati, cosa che rende indispensabile la solidità di questa struttura per un'esperienza di gioco ottimale.

Come avrà visto chi ha installato la simulazione, questa ha una dimensione decisamente ridotta rispetto alla versione precedente, proprio perché la massa di dati viene rilevata direttamente da internet, ma questo si è trasformato in un drammatico punto debole nel giorno di lancio.