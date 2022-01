Martha is Dead, Collector's Edition per PS5 annunciata da LKA e Wired Productions

Martha is Dead verrà pubblicato anche in versione fisica all'inizio del 2022 ed è appena stata annunciata la Collector's Edition per PS5 del gioco sviluppato dal team italiano LKA.

In uscita il 24 febbraio in formato digitale, Martha is Dead racconta la storia di una ragazza, Giulia, determinata a scoprire chi ha ucciso sua sorella gemella Martha, sull'affascinante sfondo dell'Italia del 1944.

"L'esclusiva Collector's Edition per PlayStation 5, che sarà venduta solo in una quantità limitata di 1.000 unità, è ora disponibile per il preordine per il mercato del Regno Unito ed Europa esclusivamente sul Wired Productions Store con un prezzo al dettaglio consigliato di 125 sterline."

"I giocatori del Nord America potranno effettuare il preordine a partire dall'8 febbraio tramite Limited Run Games con un prezzo al dettaglio consigliato di 165 dollari", si legge nel comunicato stampa.

Martha is Dead, la Collector's Edition per PS5

"Siamo davvero entusiasti delle reazioni positive che abbiamo ricevuto finora per Martha Is Dead, e siamo felicissimi di poter offrire questo pacchetto celebrativo a tutti i nostri fan più affezionati", ha dichiarato Luca Dalco, fondatore e direttore di LKA.

Immergiti nella colonna sonora atmosferica con una variante colorata unica su triplo vinile, acquistabile anche separatamente dalla Collector's Edition. È disponibile in quantità fortemente limitata, con le sole 500 copie prodotte; il preordine è ora disponibile sul Wired Productions Store, con un prezzo al dettaglio consigliato di 50 sterline per i mercati del Regno Unito ed Europa. Per i clienti del Nord America, il preordine sarà disponibile a partire dall'8 febbraio tramite Limited Run Games con un prezzo al dettaglio consigliato di 65 dollari.

Inoltre, i preordini digitali su PlayStation e GOG sono ora disponibili; i giocatori che preordinano Martha Is Dead sul PlayStation Store o su GOG, per PC, riceveranno il premiato primo gioco di LKA, The Town of Light, disponibile per il download istantaneo. The Town of Light è ambientato nello stesso universo di Martha is Dead e condivide la passione di LKA per le narrative su più livelli profonde e oscure, le quali hanno trovato con Martha Is Dead il loro prosieguo.

Sviluppato su Unreal Engine 4, Martha Is Dead combina ambientazioni realmente esistenti a eventi storici degli ultimi anni della seconda guerra mondiale, superstizione, folclore e un forte disagio psicologico. Il gioco si apre nel profondo della campagna italiana mentre le forze Alleate e dell'Asse trasformano la nazione in un campo di battaglia.

La Collector's Edition include:



Evocativa colonna sonora originale del gioco su triplo vinile con copertina apribile, disponibile anche come copia digitale scaricabile.

Copia fisica di Martha Is Dead per PlayStation 5.

Esclusiva custodia in metallo con un artwork speciale.

Edizione rilegata del Collector's Artbook con una collezione esclusiva degli artwork del gioco.

"La Dama bianca", il libro che racconta l'inquietante storia de "La Leggenda de La Dama Bianca" presente nel gioco.

Graphic novel: scopri gli eventi che precedono questo oscuro thriller psicologico.

Carte dei tarocchi: un set completo di 22 carte esclusive con un artwork unico, proprio come quelle viste nella storia del gioco.

Collector's Coin Pack in edizione limitata.

Poster a doppia faccia raffigurante artwork iconici del gioco.

Mappa del gioco che mostra tutti i luoghi più importanti del gioco.

Adesivi esclusivi da collezione.

Splendido cofanetto di presentazione.

Certificato di autenticità numerato individualmente.

Copia digitale bonus di Martha Is Dead dal Negozio di Steam.

"Questa Collector's Edition è una celebrazione di Martha Is Dead e del talentuoso studio pluripremiato che l'ha creato, LKA", ha dichiarato Leo Zullo, amministratore delegato di Wired Productions.

"Dare ai fan l'opportunità di avere un prodotto fisico perfetto, ricco di contenuti, è un qualcosa che abbiamo sempre amato fare con i giochi firmati Wired. Abbiamo voluto celebrare il fantastico lavoro di Luca e del suo team e offrire ai fan di Martha Is Dead tutti i contenuti della Collector's Edition."