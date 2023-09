Marvel's Avengers: con la rimozione imminente, il gioco Square Enix è a prezzo scontatissimo

Marvel's Avengers ha comunque ore di contenuti giocabili

Marvel's Avengers, foto di gruppo

Marvel's Avengers continuerà ad essere giocabile in singolo e in multiplayer per tutti coloro che l'hanno acquistato, dunque questa potrebbe essere comunque una buona occasione per acquistarlo e giocarci, considerando che la Campagna garantisce ancora una notevole quantità di ore di gioco.

La chiusura del supporto significa che non verranno più aggiunti nuovi contenuti, mentre la rimozione dal mercato indica anche che il supporto sarà probabilmente limitatissimo d'ora in avanti, se non per eventuali grosse falle da sistemare, ma per il prezzo a cui il gioco si trova adesso potrebbe comunque valere la pena.

L'annuncio sulla chiusura di Marvel's Avengers è arrivato lo scorso gennaio, dopo che il gioco non ha raggiunto (tanto per cambiare) gli obiettivi stabiliti da Square Enix. Come abbiamo visto, l'aggiornamento 2.8 ha concluso il supporto e reso quasi tutti gli oggetti gratis.