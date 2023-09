Dredge: l'update 1.3 è disponibile da oggi, con nuove mostruosità e personalizzazioni

Tramite un comunicato, Black Salt Games e Team17 Digital hanno confermato che è da ora disponibile un nuovo aggiornamento per Dredge . Come vi avevamo già segnalato, si tratta dell' update 1.3 che introduce varie novità. Parliamo del terzo aggiornamento che arriva dopo l'aggiunta della modalità foto e della modalità "rilassante" introdotte alcuni mesi fa. In questo nuovo aggiornamento troveremo nuove mostruosità e nuovi elementi di personalizzazione.

Le nuove personalizzazioni di Dredge

Con l'update 1.3 di Dredge sarà possibile trovare nell'area di partenza un nuovo personaggio noto come il Pittore che permetterà di scegliere una bandiera per il nostro "vascello" e pitturarlo con nuovi colori. Le opzioni che avremo però saranno solo base perché, come detto, dovremo catturare i mostri granchio per ottenerne di nuove.

Sappiamo anche che troveremo nuovi relitti da saccheggiare con questo aggiornamento che sarà disponibile su tutte le piattaforme, ovvero PC, Nintendo Switch, Xbox One, PS4, Xbox Series X|S e PS5.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Dredge.